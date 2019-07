Bocchetti, Pazzini e Veloso: è un Hellas Verona al sapore di A

L’Hellas Verona sta puntando sull’esperienza e sulla maturità dei giocatori per il suo calciomercato, come dimostrano le ultime operazioni

L’Hellas Verona si affida all’esperienza e alla maturità dei suoi giocatori (e nuovi acquisti) per affrontare al meglio il ritorno in Serie A. L’altro ieri Salvatore Bocchetti è diventato ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hellas Verona e si è legato alla società scaligera fino al 2021 e si aggiunge alla lista dei giocatori che hanno già giocato nella massima serie italiana.

Come Giampaolo Pazzini, altro grande bomber che conosce a menadito il massimo campionato italiano e che rimane guida spirituale e fisica dei gialloblù. Faraoni ritrova la A che aveva lasciato, proprio con il Crotone, un anno fa. Non si può dimenticare Daniel Bessa. L’ultimo arrivato Miguel Veloso anche lui con importanti trascorsi in Serie A.