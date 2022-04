Bocchetti (vice Tudor): «Soddisfatto per l’esordio, imparo dal mister». Le parole dell’allenatore in seconda del Verona

L’allenatore in seconda dell’Hellas Verona, Salvatore Bocchetti, ha parlato a DAZN dopo la vittoria contro il Cagliari.

VITTORIA – «Sono molto soddisfatto perché comunque esordire con i tre punti fa sempre piacere. Devo fare un elogio a tutta la squadra. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo. Anche chi ha giocato meno ha dimostrato che è da Hellas. Sono molto contento».

SOFFRIRE E RIPARTIRE – «Rispetto all’andata siamo migliorati. Rispetto al girone d’andata siamo più forti da questo punto di vista. Sono molto contento per i ragazzi».

TRIDENTE –«Sono tre campioni. Per loro andare in doppia cifra non è da poco in un campionato così difficile. Ma faccio i complimenti anche agli altri che li supportano».

TUDOR – «Sono molto grato e orgoglioso di lavorare con lui. È un grande allenatore. Ogni tanto mi viene voglia di tirare qualche pallone a bordocampo, ma sono molto contento di lavorare con lui: c’è solo da imparare».