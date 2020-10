Boga guarito dal Coronavirus: «Non vedo l’ora di tornare in campo»

Jeremie Boga è guarito dal Coronavirus. A dare l’annuncio è lo stesso attaccante del Sassuolo che comunica la liberazione dal virus dopo oltre 40 giorni. L’attaccante ora si appresta al ritorno in campo, con De Zerbi che non vede l’ora di inserirlo in una squadra che continua a stupire.

𝐂𝐢𝐚𝐨 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢

Il virus ora è dietro di me! 💪🏾

Non vedo l'ora di tornare ai campi con il gruppo! ⚽️🏟

Prenditi cura di te 🙏🏾

—#𝕁𝔹

𝐇𝐢 𝐠𝐮𝐲𝐬

The virus is now behind me ! 💪🏾

Can't wait to go back to the camps with the group ! ⚽️🏟

Take care of yourself 🙏🏾

—#𝕁𝔹 pic.twitter.com/H0i0pu8GQr

