Italia U20 batte Mancini, Bollini: «Progetto di crescita, guardate Raspadori...»

Amichevole in famiglia tra la Nazionale maggiore di Mancini e l’Under 20 di Bollini: vittoria per i giovani azzurri per 1-0

Sgambata in famiglia tra Italia e Italia U20: in campo chi non ha giocato ieri contro la Repubblica Ceca. Tra le fila dell’Under 20 anche Sirigu, Toloi e Raspadori. Vittoria per l’Italia U20 di Bollini per 1-0 con gol di Cangiano dell’Ascoli. Le dichiarazioni di Bollini a Rai Sport.

LAVORO ITALIA U20 – «Il gruppo di questo raduno è formato da 2000, 2001 e 2002. Oggi avevamo diversi infortunati, il progetto è quello di far crescere questi ragazzi. Guardate Raspadori, che ora sta dando i frutti di quello che è il lavoro delle nazionali giovanili».

EURO 2020 – «Mi allineo a quanto detto da Mancini. L’Italia ha alzato l’asticella, non solo per i risultati conseguiti ma anche per questo clima che si respira nel Club Italia e per il gioco che può esprimere».