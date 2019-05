Bologna, a tutto Mihajlovic. Grazie al serbo una salvezza insperata

Il Bologna ha ottenuto la salvezza matematica con un turno d’anticipo. Decisivo il lavoro di Mihajlovic, in panchina da gennaio

Missione compiuta per il Bologna. La città può esplodere e festeggiare la permanenza ufficiale in Serie A, ottenuta con un turno di anticipo. Decisivo il pareggio pirotecnico in casa della Lazio, firmato da Poli, Destro e Orsolini. Il merito non può essere che ascritto a Sinisa Mihajlovic, in grado di prendere per mano una squadra che sembrava spacciata.

Da fine gennaio, ovvero quando il tecnico è stato chiamato per sostituire Inzaghi, è iniziata la rincorsa del Bologna. Risultato dopo risultato è cresciuta la convinzione di tutta la squadra. Il serbo è stato in grado di tirare fuori il meglio da ogni calciatore. Basti pensare, ad esempio, a Mattia Destro. Pochi ma decisivi gol. Con una media punti di 1.73 a partita in 16 match giocatori, è Sinisa Mihajlovic l’artefice principale di questa salvezza.