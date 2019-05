Bologna, al Dall’Ara marcia da Scudetto. Ora l’ultimo punto salvezza

Il Bologna ha battuto il Parma nel derby della via Emilia. Mihajlovic cerca l’ultimo punto per l’aritmetica salvezza in A

Il Bologna è virtualmente salvo. Ai rossoblù basterà un pareggio nel prossimo turno, in casa della Lazio. Straordinaria la vittoria sul Parma per 4-1 che ha inguaiato i ducali e ha permesso al Bologna di avvicinarsi sensibilmente alla permanenza nel massimo campionato.

Andamento da Scudetto per la formazione rossoblù con Sinisa Mihajlovic in panchina: da inizio marzo, il Bologna è con il Barcellona una delle due squadre ad aver vinto più partite in casa nei Top-5 campionati europei (sei successi su sei).