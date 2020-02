Bologna, altro rientro per Mihajlovic: Soriano in gruppo

Sinisa Mihajlovic ritrova pezzi importanti in vista della sfida contro la Lazio: rientra in gruppo anche Roberto Soriano

Buone notizie per Sinisa Mihajlovic e per tutto il Bologna. I rossoblu affronteranno nel prossimo turno di campionato la Lazio, attualmente al secondo posto in classifica dietro soltanto alla Juventus.

Rientri importanti per Mihajlovic: dopo Sansone e Medel, torna ad allenarsi con il gruppo anche Roberto Soriano. Emergenza quasi rientrata quindi per Sinisa Mihajlovic, dopo la squadra decimata dagli infortuni che è scesa in campo contro l’Udinese.