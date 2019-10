Bologna, amichevole contro il Real Madrid Legends per festeggiare i 110 anni

Grande festa per i 110 anni del Bologna: domani sera arriva il Real Madrid Legends per la partita delle leggende

La grande festa del Bologna per i 110 anni è pronta. Domani sera alle ore 20.45 Rizzoli darà il fischio d’inizio alla ‘Partita delle leggende’ fra Real Madrid e Bologna, con un meraviglioso Dall’Ara gremito a fare da cornice.

Cresce sempre di più l’attesa fra i tifosi rossoblu che non vedono l’ora di rivedere in campo leggende del calibro di Roberto Baggio. Fischio d’inizio fissato per le 20.45.