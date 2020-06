Bologna, Barrow vuole prendersi la scena: e al ritorno vuole ripetersi con la Juve

Bologna, Barrow vuole prendersi la scena: e al ritorno vuole ripetersi con la Juventus dopo la prestazione di novembre

Una sola partita da titolare a Bergamo, ma contro la Juventus. Il giovane Musa Barrow fallì il calcio di rigore, ma ad ogni modo diede spettacolo e confezionò l’assist per la rete di Gosens.

Oggi l’attaccante gambiano è al Bologna e si è ritagliato subito lo spazio, come riportato dal Corriere dello Sport. Mihajlovic continua a spronarlo e al ritorno in campo ci sarà proprio la Juventus. Un modo per poter tornare in campo con una motivazione in più.