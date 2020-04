Bologna, Bombardini: «Ecco cosa ti trasmette Mihajlovic»

Davide Bombardini, nella sua esperienza al Bologna, è stato allenato da Sinisa Mihajlovic: ecco le sue parole sul tecnico

Davide Bombardini, in esclusiva a Calcionews24, racconta la sua esperienza al Bologna con Sinisa Mihajlovic.

CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA INTEGRALE

«Un allenatore di grande personalità, la stessa che ha mostrato anche da giocatore. La sua forza, la personalità, è quello che ti trasmette. Infatti quest’anno il Bologna ha avuto due facce: quando c’era Sinisa e quando non c’era; diciamo che nella prima parte non poteva essere sempre presente. Con lui in panchina la squadra è cambiata, si nota la differenza»