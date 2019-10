Bologna, buone notizie: Mihajlovic dirige l’allenamento odierno, in vista della sfida alla Juventus in programma all’Allianz Stadium

Buone notizie per il Bologna, e per tutto il calcio italiano. Sinisa Mihajlovic ha diretto l’allenamento odierno dei felsinei, in vista della gara all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Come riportato da Tuttosport, l’ultima volta che Mihajlovic ha diretto un allenamento a Casteldebole è stato il 29 settembre scorso, prima della gara contro la Spal. Resta ancora da valutare la sua presenza in panchina contro la Juve, ma gli indizi portano tutti verso la conferma.