Bologna, casting a centrocampo: proposti Otavio e Thiago Maia

Continua il casting del Bologna per il centrocampo: ai felsinei sono stati proposti Otavio e Thiago Maia

Come riportato da Il Resto del Carlino, continua il casting del Bologna per il centrocampo. Al club è stato offerto l’ex Toro Afriyie Acquah ma non solo.

Oltre al classe ’92, che non convince la dirigenza rossoblù, al club sono stati proposti anche il classe ’94 del Bordeaux Otavio, e il classe ’97 del Lille, Thiago Maia. Il Bologna è alla ricerca di almeno un centrocampista per coprire il buco lasciato da Pulgar.