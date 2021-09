Bologna, contatti con Ranieri: decisiva la Lazio per Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic a rischio esonero: decisivo il prossimo match contro la Lazio. Contatti tra il Bologna e Claudio Ranieri

Sinisa Mihajlovic si giocherà il proprio futuro sulla panchina del Bologna contro la Lazio, sua ex squadra. Il tecnico serbo non ha convinto la dirigenza in questo avvio di stagione e, dopo l’addio di Walter Sabatini, anche lui potrebbe ricevere il benservito dal presidente Joey Saputo.

Nel frattempo, il club rossoblù ha contattato in via informale Claudio Ranieri per sondare la possibilità di un suo ingaggio per il prosieguo del campionato.