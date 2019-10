Bologna, De Leo: «Prevale il rammarico per il risultato»

Il vice allenatore del Bologna ha analizzato la sconfitta maturata a Torino per mano della Juventus per 2-1

Una gara sofferta quella di ieri del Bologna a Torino. La squadra di Mihajlovic, in panchina anche in trasferta, aveva anche trovato il pareggio nella prima frazione di gioco salvo poi tornare in svantaggio con la rete di Pjanic.

Al termine della gara l’allenatore in seconda dei felsinei De Leo ha analizzato il match in conferenza stampa: «Francamente prevale il rammarico. La nostra mentalità è quella di non accontentarci, a maggior ragione quando usciamo da un campo prestigioso come questo senza nulla. C’è il rammarico, ma la squadra è stata in grado di ribaltare l’inerzia della partita, quindi da quel punto di vista siamo stati coraggiosi e ci portiamo via questo aspetto positivo».