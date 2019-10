Bologna, De Leo ci crede: «A Torino con coraggio»

Conferenza stampa De Leo: le parole del collaboratore di Sinisa Mihajlovic in vista della trasferta contro la Juve

Alla vigilia di Juventus-Bologna Emilio De Leo ha parlato in conferenza stampa della sfida di domani contro i bianconeri. Ecco le sue parole.

MIHAJLOVIC – «La sua solita carica, il suo essere combattivo, ci fa essere sempre focalizzati sui dettagli. Credo che trasmetta con la sua presenza un grande coraggio a tutto il gruppo. Per fortuna siamo rodati, per cui nel momento in cui il mister è stato con noi abbiamo proseguito sul lavoro fatto fin qui».

MEDEL – «Come sostituirlo? Abbiamo la possibilità di effettuare una serie di rotazioni. C’è massima disponibilità da parte di tutti, anche di Svanberg che è un giocatore duttile».

RONALDO O PJANIC – «Chi temo di più? Una risposta precisa è impossibile da dare. Loro hanno ampie soluzioni offensive, noi dobbiamo lavorare come squadra e sopportare gli urti ma allo stesso tempo la capacità di proporre il nostro calcio. Ci siamo strutturati in modo tale da avere fiducia»