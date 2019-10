Bologna, De Leo: «Mihajlovic ha parlato con Ibrahimovic? Non so nulla»

Bologna, De Leo sulla possibile chiamata tra Mihajlovic e Ibrahimovic: «Il mister non ci ha parlato di questo argomento, non ne so nulla»

Al termine della partita contro la Juventus, il fedele collaboratore di Sinisa Mihajlovic, De Leo, è intervenuto in conferenza stampa per commentare il match. Tra le domande a lui poste c’è quella curiosa su una possibile chiamata tra il tecnico serbo e Ibrahimovic.

Così il tattico del felsinei: «Francamente il mister non ci ha parlato di questo argomento. Sicuramente in questo periodo riceve tante messaggi e telefonate, ma non ho notizie in più. Nel momento in cui dovesse farmi qualche confidenza ne parliamo».