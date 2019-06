Bologna, Destro e l’amore mai sbocciato con Mihajlovic. Adesso i saluti?

Non è mai sbocciato del tutto il feeling tra il Bologna e Mattia Destro. Mihajlovic non punta sull’attaccante, per lui si profilano i saluti?

Nell’estate del 2015 Mattia Destro era ancora un buon prospetto da cui si aspettava un netto salto di qualità. Non gli era riuscito negli anni di Roma, e il passaggio in una squadra leggermente meno blasonata come il Bologna si pensava potesse essere il punto di svolta della sua carriera. Anche in terra emiliana, tuttavia, non è stato abile nell’esprimersi a pieno potenziale.

Soltanto 29 i gol in più di 100 presenze con i felsinei. Un rapporto quindi mai sbocciato del tutto, che ha avuto il suo picco negativo quest’anno. Appena 17 gettoni in campionato. Sopratutto nella seconda parte di stagione, Sinisa Mihajlovic l’ha spesso relegato in panchina. E, sopratutto, sembra non voler puntare su di lui per il futuro. Col contratto in scadenza nel 2020, è a questo punto probabile che il Bologna tenti di piazzarlo per far entrare una somma nelle proprie casse.