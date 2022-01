ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Bologna perderà Dominguez con ogni probabilità: serve un rinforzo in mediana per i rossoblù

Il Bologna perderà Dominguez. Il centrocampista dovrà operarsi alla spalla e l’intervento lo lascerà fuori per tre mesi circa.

Per Mihajlovic servirà un rinforzo in mezzo al campo in attesa del ritorno dall’Olanda di Schouten. A riferirlo il Corriere dello Sport.