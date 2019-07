Bologna, due nomi nuovi per la fascia mancina: i dettagli

Il Bologna è alla ricerca di un nuovo esterno mancino. Nel mirino ci sono Aleesami e Dimarco: le ultimissime notizie

Il Bologna cerca un vice Dijks. Il club rossoblù segue diversi profili e non sono da escludere dei nomi a sorpresa. Secondo La Gazzetta dello Sport, il club rossoblù sarebbe sulle tracce di Aleesami e Dimarco.

Il primo potrebbe svincolarsi dal Palermo in caso di fallimento del club rosanero, il secondo rientrato all’Inter dopo una stagione al Parma e l’Europeo Under 21, non rientra nei piani di Conte.