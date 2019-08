Bologna, Dzemaili: «Dobbiamo tutto a Mihajlovic. Ecco il nostro obiettivo»

Il capitano del Bologna, Blerim Dzemaili, ha parlato delle sue condizioni fisiche nel corso della conferenza stampa odierna

Nel corso della conferenza stampa odierna alla vigilia del match di Coppa Italia contro il Pisa, il capitano del Bologna, Blerim Dzemaili, ha parlato delle sue condizioni fisiche. Ecco le sue parole riportate da Sky Sport: «Non si è trattato di un ritiro normale, la notizia del mister è stata una botta psicologica, ma un po’ alla volta ci siamo ripresi. Tutti quanti nutriamo uno stima immensa per Mihajlovic e il suo staff, specialmente per il modo in cui lavorano. La notizia ci è arrivata quando eravamo già a Castelrotto, e ci siamo subito detti di dare una mano, poi lo staff ha gestito al meglio la situazione e abbiamo fatto un mese e mezzo alla grande. Sinisa vuole che andiamo avanti come prima e noi lo faremo, a lui dobbiamo tutto».

«In questi giorni ci ha fatto i complimenti per come abbiamo affrontato allenamenti e partite. Il suo messaggio è chiarissimo: dobbiamo andare in campo e riprendere da dove abbiamo lasciato l’anno scorso». «Pulgar? Negli ultimi sei mesi Erick ha fatto bene, è riesploso. La decisione di andare alla Fiorentina è tutta sua, ogni giocatore sceglie il proprio destino, meglio parlare di quelli che arriveranno e che sono rimasti qua. Chiudere il campionato davanti ai viola è certamente un nostro obiettivo, perché se vogliamo puntare in alto dobbiamo farlo. Però ripeto una cosa importante: la prima cosa è la salvezza, facciamo subito i 40 punti e poi pensiamo al resto»