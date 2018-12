Bologna, Empoli ultima spiaggia per Inzaghi: Donadoni alla finestra

Inzaghi si gioca la panchina del Bologna nella trasferta ad Empoli: Donadoni il possibile sostituto

La panchina di Filippo Inzaghi traballa pericolosamente. Il tecnico del Bologna non può più sbagliare, ed un errore nella trasferta insidiosa ad Empoli potrebbe costargli il posto. La società emiliana si starebbe già guardando in torno in cerca di un sostituto, nonostante abbia manifestato supporto completo nei confronti di SuperPippo. In caso di sconfitta contro l’Empoli o di una brutta prestazione, Inzaghi potrebbe salutare il capoluogo. Al suo posto l’indiziato numero uno è Roberto Donadoni, che avrebbe superato Guidolin e Delneri. Inzaghi si gioca tutto ad Empoli e chiede alla squadra di dare il massimo, per l’obiettivo salvezza ma soprattutto per mantenere il proprio posto in panchina.