Bologna-Fiorentina, streaming e probabili formazioni: dove vederla

Bologna-Fiorentina: i rossoblù di Mihajlovic sfidano i viola del nuovo tecnico Beppe Iachini nel Derby dell’Appennino della 18ª giornata di Serie A

La giornata dell’Epifania della 18ª giornata di Serie A si apre con il lunch match che proporrà il Derby dell’Appennino fra il Bologna di Sinisa Mihajlovic e la Fiorentina, reduce dall’avvicendamento in panchina, con Beppe Iachini subentrato all’esonerato Vincenzo Montella. I felsinei sono decimi in classifica assieme al Verona con 22 punti, mentre i toscani si trovano al 15° posto con 17. Bologna-Fiorentina: la gara si giocherà lunedì 6 gennaio 2020 nello scenario dello Stadio Renato Dall’Ara di Bologna con fischio d’inizio programmato per le ore 12.30.

Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN. Gli abbonati potranno seguire la partita in diretta streaming sul pc collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, oppure su smartphone e tablet attraverso l’app DAZN, scaricabile su tutti i device iOS e Android.

Sarà possibile anche seguire Bologna-Fiorentina sulle moderne smart tv compatibili con l’applicazione o collegando al proprio televisore una console Xbox o PlayStation 4 o un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. La telecronaca di Bologna-Fiorentina su DAZN sarà affidata a Massimo Callegari, che sarà affiancato da Simone Tiribocchi al commento tecnico. Alessandro Iori curerà invece il pre e post partita dallo Stadio Dall’Ara.

Bologna-Fiorentina, info e dove vederla

Competizione: Serie A 2019/2020

Quando: Lunedì 6 dicembre 2019

Fischio d’inizio: ore 12.30

Stadio: Stadio Renato Dall’Ara (Bologna)

Dove vederla in streaming: Segui live Bologna-Fiorentina solo su DAZN

Arbitro: Paolo Valeri di Roma 2



Bologna-Fiorentina, probabili formazioni

BOLOGNA – In attacco Mihajlovic recupera il paraguayano Santander, ma quest’ultimo dovrebbe partire dalla panchina in favore di Palacio, che sarà confermato come riferimento offensivo. Alle sue spalle il consueto terzetto composto da Orsolini, Soriano e Sansone. In mediana, davanti alla difesa, dovrebbe essere Poli ad affiancare il cileno Medel. Davanti al portiere Skorupski, nel reparto arretrato si rivedrà al centro Danilo dopo la squalifica. Il brasiliano farà coppia con Bani. A sinistra potrebbe scivolare in panchina Mbaye, con Denswil dal 1′ e il giapponese Tomiyasu confermato sulla fascia destra.

FIORENTINA – Iachini, al debutto sulla panchina viola, dovrebbe puntare sul 3-5-2. Davanti è recuperato Chiesa, che vista l’indisponibilità per alcuni mesi di Ribery, sarà affiancato dal giovane talento Vlahovic. A centrocampo potrebbe restar fuori il croato Badelj: regia affidata in questo caso a Pulgar, con il recuperato Benassi mezzala destra e Castrovilli mezzala sinistra, mentre Lirola e Dalbert presidieranno le due fasce. In porta ci sarà Dragowski, con linea difensiva composta da Milenkovic, capitan German Pezzella e Caceres.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo Lar., Denswil; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio. All. Mihajlovic

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. All. Iachini

