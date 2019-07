Bologna formato Europa: già spesi 50 milioni sul mercato

Oggi ci sarà il raduno del Bologna. Saputo pronto a spendere ancora. Sinisa vuole l’Europa

Venti giocatori presenti più 10 nazionali assenti (i richiestissimi Santander e Pulgar, poi Orsolini, Calabresi, Corbo, Skorupski, Svanberg, Helander, Nagy e Kreijci), più quattro Primavera aggregati: il Bologna che si raduna oggi lo fa coi soliti noti che fecero l’impresa più l’interno Jerdy Schouten e (in poche ore) anche Stefano Denswil.

Il messaggio del Bologna in questa stagione a tutte le altre squadre è chiaro: per l’Europa ci siamo anche noi. Ormai famosa la frase di Mihajlovic pre-rinnovo «Se devo lottare solo per il decimo posto allora sto a casa…» e perché nell’Era Saputo in A non ha mai speso così tanto come oggi. Nella prima estate di Saputo in A (alba di luglio 2015) vennero investiti 7 milioni, nel 2016 furono 27, nel 2017 la spesa fu di 15, l’anno scorso 21. Oggi? Sono 15 totali per i riscatti di Soriano e Sansone, 2,5 per Bani, 13,5 per Orsolini, 2 per Schouten, 7 per Denswil e probabilmente 7 per Tomiyasu: se arriverà anche Skov Olsen, si supererà quota 50 milioni.