Destro consegna tre punti d’oro al Bologna: passo in avanti enorme per la lotta salvezza, ma occhio alle sfide decisive

Finale al cardiopalma allo Stadio Dall’Ara che vede trionfare in extremis il Bologna: il gol di Destro sullo scadere consegna il derby e tre punti d’oro ai felsinei. Con la vittoria contro il Sassuolo, i rossoblù finalmente escono dalla zona retrocessione. L’ambiente crede nella salvezza, ma la strada è in salita.

Il Bologna sfiderà nella prossima gara la solida Atalanta a Bergamo, poi ospiterà il Chievo e dopo andrà a Firenze per fronteggiare la Fiorentina. Segue il match casalingo contro la Sampdoria e poi lo spareggio-salvezza contro l’Empoli a Bologna. Dopodiché i rossoblù andranno a Milano per affrontare il Milan, sfideranno il Parma, per poi chiudere in bellezza con le tostissime partite contro Lazio e Napoli.

Il calendario è tutto tranne che favorevole, ma Sinisa Mihajlovic ha risvegliato una squadra che aveva perso la grinta per combattere per la salvezza. Ora la permanenza in Serie A per il Bologna non è un miraggio: serviranno prove di carattere contro le big e soprattutto una vittoria contro l’Empoli, col vantaggio di giocare tra le mura amiche.