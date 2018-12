Bologna, infortunio Pulgar: stiramento del soleo, 10 giorni di stop

Infortunio Pulgar: piove sul bagnato in casa Bologna, Inzaghi perde Pulgar per le gare contro Milan, Parma e Lazio.

Situazione critica in casa Bologna: gli emiliani, terz’ultimi in classifica, sono attesi da un trittico di fuoco fra domenica e Santo Stefano, visto che saranno chiamati ad affrontare in pochi giorni Milan, Parma e Lazio. Gli emiliani di Pippo Inzaghi, ferocemente contestati dai loro tifosi, sono chiamati a far punti, pena rendere ancora di più in salita il proprio cammino. Infortunio Pulgar: a complicare ulteriormente una situazione non semplice si mette ora anche il problema muscolare del centrocampista cileno.

«Gli esami cui è stato sottoposto Erick Pulgar– rivela il Bologna in una nota ufficiale – hanno evidenziato un lieve stiramento del soleo, con tempi di recupero di circa 10 giorni». Tradotto significa che il giocatore tornerà quasi sicuramente a disposizione soltanto per l’ultima gara dell’anno solare contro il Napoli il prossimo 29 dicembre. Per Inzaghi, che nelle prossime gare si giocherà probabilmente la permanenza in panchina, un problema in più da affrontare.



