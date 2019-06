Bologna, intrigo Palacio: è allettato dall’offerta dell’Atalanta

Gasperini e Palacio di nuovo insieme? L’allenatore vorrebbe l’attaccante argentino all’Atalanta. C’è l’offerta

Rodrigo Palacio ha in mano un’intesa con il Bologna per prolungare il suo contratto per un’altra stagione. Sembrava tutto fatto, fino all’intromissione dell’Atalanta e di Gasperini.

La Dea, secondo Sky Sport, ha offerto un importante contratto al Trenza che ora sta riflettendo sul da farsi. La decisione finale spetterà al giocatore. Il classe ’82 ha dei dubbi e tentenna di fronte alla proposta della Dea.