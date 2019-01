Bologna-Juventus highlights e gol: le azioni salienti del match del Dall’Ara, valido per i quarti di Coppa Italia 2018/19

Bologna e Juventus si incontrano questa sera per la sfida degli ottavi di Coppa Italia. Le due squadre tornano in campo dopo la sosta natalizia e l’ultima partita di campionato dello scorso 29 dicembre. La Juventus cercherà di ottenere il massimo col minimo sforzo in quanto il 16 gennaio scenderà in campo a Jeddah per la Supercoppa Italiana contro il Milan. Dall’altra parte, il Bologna farà scendere in campo da subito i neo acquisti Sansone e Soriano per cercare di trovare una vittoria che farebbe volare i felsinei ai quarti di finale. Sarebbe un traguardo straordinario che farebbe venir meno la deludente classifica di Serie A. Ecco gli highghlits del match di stasera:

BOLOGNA-JUVENTUS 0-1 – Federico Bernardeschi si impossessa del pallone dopo un erroraccio di Angelo da Costa e deposita il pallone in rete con facilità!

BOLOGNA-JUVENTUS 0-2 – Moise Kean ribadisce in rete nell’angolino basso di destra dopo che il pallone gli era rimbalzato sui suoi piedi in area. Dopo una breve pausa, causata da un possibile fuorigioco, l’arbitro convalida il gol del raddoppio!