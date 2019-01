Bologna-Juventus streaming e probabili formazioni: dove vederla

Bologna-Juventus in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2018/2019

Dopo circa un mese torna la Coppa Italia per gli ottavi di finale che si svolgeranno in gara secca. In campo anche la detentrice del titolo, la Juventus che esordisce nel torneo contro il Bologna. Gli emiliani, sorteggiati al terzo turno della competizione, hanno eliminato in ordine Padova e Crotone e adesso dovranno affrontare i bianconeri per provare ad accedere ai quarti. Missione molto difficile per la formazione di Inzaghi, dato che la squadra di Massimiliano Allegri ha dominato le ultime quattro edizioni. La squadra che conquisterà il successo dovrà vedersela ai quarti con la vincente dell’incontro Cagliari-Atalanta.

La gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia sarà trasmessa in diretta su Rai 1 a partire dalle ore 20:30. L’incontro sarà visibile anche in streaming su RaiPlay in versione Browser, smart TV e e App (iOS, Android, WindowsPhone). Infine è possibile seguire il match in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

Bologna-Juventus

Competizione: Coppa Italia 2018/2019

Quando: sabato 12 gennaio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:45

Dove vederla in streaming: Rai 1 – RaiPlay

Stadio: Renato dall’Ara (Bologna)

Arbitro: –

Bologna-Juventus: le probabili formazioni

BOLOGNA– Il tecnico dei padroni di casa non naviga in buone acque e da tempo la sua panchina è in bilico. La formazione di Inzaghi in campionato è in piena zona retrocessione e non centra il successo da oltre tre mesi. L’ultima vittoria in Serie A è datata 30 settembre, mentre in assoluta l’ultima è arrivata proprio in Coppa Italia contro il Crotone agli inizi di dicembre. Inzaghi dovrà cercare di strappare un risultato positivo contro la Juve nel tentativo di salvare la panchina. Contro i bianconeri, dunque, andrà in campo buona parte della formazione titolare con Da Costa in porta alle spalle della difesa formata da Gonzalez, Danilo ed Helander. A centrocampo torna Dzemaili centralmente al fianco di Pulgar e Svanberg, sulle fasce andranno Mbaye e Mattiello. In attacco dovrebbe giocare la coppia Santander–Palacio.

JUVENTUS – In vista della Supercoppa Italiana, in programma mercoledì 16 gennaio, Allegri contro il Bologna potrebbe optare per un abbondante turnover, lasciando invariato il 4-3-3. Allo stadio Renato dall’Ara, dunque, tra i pali dovrebbe andare Perin, mentre in difesa confermati, rispetto alla partita contro la Sampdoria, De Sciglio e Rugani che affiancheranno Benatia e Spinazzola, all’esordio assoluto con la maglia bianconera. A centrocampo torna Bentancur che dovrebbe piazzarsi tra Emre Can e Matuidi. Il tridente offensivo potrebbe subire una rivoluzione quasi totale Douglas Costa e Bernardeschi sulle corsie e Mandzukic punta centrale, non si esclude anche il possibile ingresso del giovane Kean a gara in corso. Turno di riposo per Cristiano Ronaldo e Dybala.

PROBABILE FORMAZIONE BOLOGNA (3-5-2): Da Costa, Gonzalez, Danilo, Helander; Mattiello, Dzemaili, Pulgar, Svanberg, Mbaye; Santander, Palacio. Allenatore: Inzaghi.

PROBABILE FORMAZIONE JUVENTUS (4-3-3): Perin, De Sciglio, Rugani, Benatia, Spinazzola; Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Douglas Costa Allenatore: Allegri.

Leggi anche LA GUIDA TV: TUTTE LE PARTITE IN PROGRAMMA