Bologna, Kingsley verso il rinnovo: l’annuncio dei suoi agenti – FOTO

Tramite una foto postata su Twitter, gli agenti di Kingsley Michael hanno annunciato il rinnovo di contratto col Bologna.

Il centrocampista classe ’99 protagonista nel Mondiale Under 20 firmerà il prolungamento fino al 2024.

We are glad to announce that Kingsley ‘KakaTrigga’ Michael has signed a new and improved 5 year contract with Bologna FC in Italy. The young Nigerian star has impressed in this preseason with Bologna FC where he is highly regarded. Big future for this young star. 🔥🙌🏽#BolognaFC pic.twitter.com/P34aIkyFua

— QSM Ltd (@QSMlimited) August 17, 2019