Bologna, la stagione di Ferguson non sta passando inosservata

Lewis Ferguson sta disputando una stagione di livello con il Bologna, arrivato in estate ha già attirato su di sé le attenzioni delle big.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista scozzese è finito nel mirino della Lazio per il mercato estivo, avversaria dei rossoblù. Per i biancocelesti un modo per osservalo da vicino, ma non sarebbero i soli a seguirlo.