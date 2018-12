Lazio, Inzaghi: «Grande emozione oggi. Mio fratello salverà il Bologna»

Al termine del match tra Bologna e Lazio, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha commentato il successo sul fratello

Simone Inzaghi vince il derby contro Filippo e rischia di condannare irrimediabilmente il fratello all’esonero dal Bologna, che versa in pessime acque in piena zona retrocessione.

Il tecnico della Lazio ha analizzato la vittoria per 2-0 dei biancocelesti intervenendo ai microfoni di Radio Rai: «Abbiamo fatto molto bene nel primo tempo, poi nel secondo dovevamo giocare un po’ meglio. Siamo stati bravi a sfruttare le nostre palle inattive. Nel gioco del calcio ci sono anche gli avversari. Il Bologna ha giocato una buona ripresa, ci hanno pressato alti. Non era una partita semplice, abbiamo visto la sofferenza delle altre su questo campo e contro questa squadra. Ce ne torniamo con tre punti fondamentali».

Inevitabile qualche domanda relativa al derby degli Inzaghi: «Sono convinto che il Bologna si possa tirar fuori da questa situazione, i punti da recuperare non sono poi molti. Sono convinto che mio fratello riuscirà ad ottenere la salvezza. La vittoria di oggi è stata una grande emozione, anche perché si è chiusa per me nel migliore dei modi. Speriamo di incontrarci ancora».

C’è infine spazio per qualche parola su alcuni singoli: «Sono andati tutti molto bene, Caicedo ha fatto 60′ bene, soprattutto nel proteggere palla. Milinkovic ha fatto bene, Leiva è rientrato dopo diverso tempo. È un giocatore molto importante».