Ladislav Krejci, giocatore del Bologna, ha accolto con rammarico il 2-2 strappato alla Lazio di mister Inzaghi

Ladislav Krejci non è pienamente soddisfatto del 2-2 contro la Lazio di Simone Inzaghi, nonostante il rigore sbagliato da Correa che avrebbe potuto consegnare la vittoria ai biancocelesti.

Ecco il commento del rossoblù a Rai Sport: «Partita emozionante, oggi è arrivato il mister e volevamo vincere per lui ma sono contento per il gol e per aver aiutato la squadra. Vogliamo sempre vincere ma non è male questo pareggio».