Il Bologna si muove sul mercato: in arrivo Soriano e Sansone

Bologna scatenato in questo mercato invernale: accordi già raggiunti per Roberto Soriano e Nicola Sansone del Villarreal

Con una classifica da migliorare, il Bologna pensa già al calciomercato invernale che tra pochi giorni aprirà i battenti. Secondo quanto riporta Sky Sport, la dirigenza felsinea ha strappato l’accordo con la società spagnola del Villareal per Roberto Soriano e Nicola Sansone. Il centrocampista italiano è attualmente in prestito al Torino con diritto di riscatto dal club spagnolo: il Bologna ha già definito l’accordo battendo la concorrenza del Cagliari.

Dal Villarreal arriverà inoltre un altro classe ’91: Nicola Sansone è pronto a vestire la maglia rossoblù dopo che il Genoa si è ritirato dalla corsa con l’arrivo di Prandelli in panchina. Mancano gli ultimi dettagli per chiudere la doppia trattativa che rinforzerebbe non poco i rossoblù.