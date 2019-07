Bologna, Mihajlovic domani in ospedale. Ecco come seguirà il ritiro

Domani Mihajlovic atteso in ospedale per iniziare la sua battaglia contro la leucemia. Il tecnico del Bologna seguirà comunque i ragazzi

Sinisa Mihajlovic, nonostante il ricovero per fronteggiare la leucemia, non rinuncerà a seguire il suo Bologna.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico serbo ha già organizzato i suoi contatti con il ritiro dei felsinei: seguita l’amichevole contro il Castelrotto in diretta Facebook, mentre monitorerà il ritiro attraverso conference call con lo staff. Un vero esempio per il mondo del calcio.