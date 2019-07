Bologna, Mihajlovic in ospedale: l’allenatore anticipa le terapie

L’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic ha anticipato le terapie per sconfiggere la leucemia: il comunicato del club

«Lo aveva detto sabato in conferenza stampa: “Non vedo l’ora di entrare in ospedale. Prima comincio le cure, prima finisco”. Sinisa Mihajlovic anche stavolta è stato di parola: d’accordo con lo staff medico del Bologna e del reparto di ematologia dell’Istituto Seragnoli del Policlinico Sant’Orsola, il tecnico ha addirittura anticipato a oggi il suo ingresso in ospedale, previsto originariamente per domani. All’attacco, fin dal primo momento, come aveva promesso. E noi con lui. Forza Sinisa!».

Con questo comunicato, il Bologna ha annunciato l’anticipo della terapia per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore avrebbe dovuto iniziare domani le cure, ma ha deciso di anticiparle ad oggi.