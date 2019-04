Bologna, Mihajlovic ringrazia gli acquisti di gennaio Sansone e Soriano

Il Bologna conquista tre punti d’oro in ottica salvezza: il merito è soprattutto degli innesti, Sansone e Soriano

Il Bologna trionfa in casa contro i rivali dell’Empoli, conquistando tre punti fondamentali per la salvezza. Sinisa Mihajlovic ha risollevato la squadra, che ora scende in campo con la grinta giusta e sta meritando di restare in Serie A.

Nonostante la partenza in salita a causa del vantaggio di Marko Pajac, i felsinei hanno ribaltato il risultato nel secondo tempo, vincendo con un netto 3-1. La rete del pareggio e quella realizzata nel recupero portano la firma di Roberto Soriano e Nicola Sansone. I due acquisti di gennaio hanno trascinato il Bologna in questa corsa salvezza e oggi hanno trovato la gioia personale, ripagando la fiducia della società.

Nota di merito anche per Lyanco: il giovane difensore è stato fortemente voluto da Sinisa Mihajlovic. Il Bologna lo ha preso in prestito secco dal Torino, e con la maglia rossoblù ha offerto prestazioni notevoli. Basti notare che la difesa emiliana ha subito soltanto un gol nelle ultime 4 partite.