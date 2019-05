Nella conferenza stampa post Milan, l’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic, ha umiliato un giovane giornalista – VIDEO

Non è andata giù la sconfitta contro il Milan a Sinisa Mihajlovic. L’allenatore del Bologna, dopo il 2-1 di San Siro, si è presentato in conferenza stampa per commentare il ko e la prestazione dei suoi. Tuttavia, gli animi si sono accesi nel momento in cui un giovane giornalista ha sbagliato a fare una domanda a Mihajlovic.

Il cronista: «Lei ha creato più problemi al Milan quando ha usato il 3-5-2». E Mihajlovic ha così risposto: «Ma di che cazzo stiamo parlando? Lascia stare. Il 3-5-2 l’ho usato due volte nella mia carriera. Ce l’hai il patentino da allenatore?».