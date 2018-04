Bologna-Milan, 35ª giornata di Serie A 2017/2018: fischio d’inizio domenica 29 aprile alle ore 15. Ecco tutte le info per seguire il match in diretta tv o in streaming

Lo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna ospita Bologna-Milan, sfida valida per il 35° turno del campionato di Serie A. Squadre separate in classifica da 15 punti e con motivazioni diverse: i rossoblù (39) cercano la vittoria che potrebbe garantire la salvezza aritmetica, mentre la formazione di Gattuso (54), reduce dalla sconfitta interna col Benevento e senza vittoria da 6 turni, vuole continuare a credere nell’obiettivo europeo. Nella gara d’andata, giocata a dicembre a San Siro, i rossoneri ebbero la meglio sulla compagine di Donadoni per 2-1.

La partita in programma domenica 29 aprile 2018 allo stadio Olimpico potrà essere seguita sia sul digitale terrestre che sul satellite e sarà trasmessa da Mediaset Premium sui canale Premium Sport 2 e Premium Calcio 1 HD, e da Sky sul canale Sky Calcio 1. Per gli abbonati delle due emittenti sarà possibile seguire la partita anche in streaming gratis attraverso le piattaforme Premium Play e Sky Go, da PC, smartphone e tablet (applicazioni disponibili per sistemi operativi iOS, Android e Windows Mobile). Gli aggiornamenti in diretta di Bologna-Milan potranno essere seguiti anche in radio sulle frequenze di Rai Radio 1 e Radio Sportiva. Inoltre, gli aggiornamenti saranno disponibili su Calcio News 24 con la diretta live con ampio pre-partita e approfondimenti prima, durante e dopo la gara.

Bologna-Milan, probabili formazioni

Donadoni con almeno tre dubbi: in difesa, Mbaye dovrebbe essere preferito a Torosidis; a centrocampo, Pulgar è favorito per una maglia sugli scalpitanti Crisetig e Nagy. In attacco, Di Francesco dovrebbe tornare titolare in luogo di Orsolini nel tridente con Palacio e Verdi. Milan: con Biglia infortunato, spazio dal 1′ a Montolivo; in attacco, Calhanoglu è recuperato dall’infiammazione al ginocchio e può partire dal 1′ insieme a Suso: per il ruolo di prima punta, solito largo ballottaggio tra Cutrone, Silva e Kalinic.

BOLOGNA (4-3-3): Mirante; Mbaye, Gonzalez, De Maio, Masina; Poli, Pulgar, Dzemaili; Di Francesco, Palacio, Verdi.

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Bonucci, Zapata, Rodriguez; Kessie, Montolivo, Bonaventura; Suso, Cutrone, Calhanoglu.

Bologna-Milan, curiosità e statistiche

Le sfide tra Bologna e Milan giocate al ‘Dall’Ara’ in Serie A sono 69: bilancio equilibrato con 25 vittorie felsinee, 20 pareggi e 24 successi rossoneri.

L'ultimo successo bolognese sul Milan al 'Dall'Ara' è datato 10 marzo 2002: 2-0 con reti di Salvatore Fresi e Julio Cruz. Nei successivi 12 confronti a Bologna, otto vittorie rossonere e tre pareggi.

Nelle ultime cinque gare dell'attuale campionato, il Bologna ha raccolto 5 punti (una vittoria, due pareggi e due sconfitte), il Milan 4 (4 pareggi e una sconfitta).

Media reti a confronto: Bologna con 37 gol segnati e 44 subiti; i rossoneri, fin qui, hanno segnato 44 reti subendone 38.

Bologna-Milan, l’arbitro della partita

Bologna-Milan sarà diretta dall’arbitro Piero Giacomelli di Trieste. I suoi assistenti saranno Tasso e Tolfo; Saia il quarto uomo. Al Var, Gavillucci e Schenone (assistente).