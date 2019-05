Bologna-Napoli in streaming e in diretta TV: ecco le probabili formazioni e dove vedere la sfida valida per la 38ª giornata di Serie A

Il Bologna di Sinisa Mihajlovic affronta il Napoli di Carlo Ancelotti nella 38ª e ultima giornata di Serie A. Entrambe le squadre arrivano al confronto con pochi obiettivi: i felsinei, dodicesimi in classifica con 41 punti, hanno già conquistato la salvezza matematica, mentre i partenopei, prima squadra dietro la Juventus con 79 punti, hanno la certezza del 2° posto e della partecipazione alla prossima Champions League.

La sfida Bologna-Napoli, il cui calcio d’inizio è previsto per le 20.30, sarà trasmessa in esclusiva da Sky sul canale Sky Sport (numero 251 del satellite). Gli abbonati potranno inoltre seguire la gara in diretta streaming attraverso l’app Sky Go, scaricabile su pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile. C’è poi l’opzione NOW TV, disponibile per i suoi utenti su smart tv tramite NOW TV Smart Stick. La gara sarà anche trasmessa in radiocronaca su Rai Radio 1 ed in diretta live testuale direttamente dal nostro sito con ampio pre-partita. Ecco una lista aggiornata di tutti i siti dove poter vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.

BOLOGNA-NAPOLI

Competizione: Serie A 2018/2019

Quando: sabato 25 maggio 2019

Fischio d’inizio: ore 20:30

Dove vederla in streaming: Sky Sport 251 – NOW TV

Stadio: Stadio Renato Dall’Ara (Bologna)

Arbitro: –

Bologna-Napoli, le probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Poli, Pulgar; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. Allenatore: Mihajlovic

NAPOLI (4-4-2): Meret; Malcuit, Albiol, Luperto, Ghoulam; Callejón, Fabian Ruiz, Zielinski, Younes; Insigne, Milik. Allenatore: Ancelotti

