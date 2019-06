Bologna, nasce il progetto europeo? Saputo: «Siamo ambiziosi». Il presidente rossoblù rilancia dopo il rinnovo di Mihajlovic

La notizia di giornata in casa Bologna è il rinnovo di Sinisa Mihajlovic sino al 2022. Il tecnico serbo – che aveva chiesto garanzie per un futuro ambizioso – è stato evidentemente assecondato dalla società pronta a rilanciare le ambizioni della squadra felsinea. Ambizioni che, in un futuro, potrebbero riportare i rossoblù a ridosso dei piazzamenti europei.

Lo stesso Joey Saputo, al momento della firma del tecnico è stato piuttosto chiaro in tal senso: «E’ un momento importante per il nostro Club. L’accordo con Sinisa è la base di un progetto tecnico ambizioso: vogliamo crescere e credo che il modo migliore per farlo sia continuare con uomini di alto profilo umano e professionale come Mihajlovic. Adesso lavoriamo alla costruzione di una squadra che dia soddisfazioni ai nostri tifosi».