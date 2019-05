Il Bologna sta preparando l’ultima giornata di campionato contro il Napoli. Sansone, Poli e Mattiello a parte

Il Bologna vuole chiudere alla grande dopo un grandissimo finale di stagione che ha portato a una insperata salvezza. Sabato ci sarà l’anticipo contro il Napoli. Mihajlovic potrebbe rinunciare ad alcuni uomini.

A due giorni dal termine della stagione, la squadra è tornata sul campo per preparare Bologna-Napoli: seduta atletica e partitella a campo ridotto per i ragazzi di Mihajlovic. Differenziato per Andrea Poli e Nicola Sansone, terapie per Federico Mattiello