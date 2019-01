Bologna, non solo Spinazzola: Inzaghi sogna un doppio colpo dalla Juve

Il Bologna è vicino a chiudere il prestito di Spinazzola: durante la trattativa con la Juve si parlerà di un altro giocatore

Matteo Darmian è vicinissimo alla Juventus. L’arrivo del terzino del Manchester United può portare all’approdo di Leonardo Spinazzola al Bologna. I bianconeri e i felsinei sono attualmente in trattativa. Il giocatore arriverebbe in prestito dal club di Massimiliano Allegri. I due club parleranno anche di Riccardo Orsolini. L’esterno offensivo è di proprietà della società torinese, ma Pippo Inzaghi vuole confermarlo. Il riscatto di 14 milioni di euro può essere esercitato già a gennaio, anche se spunta la possibilità di un controriscatto a cifre non definite.