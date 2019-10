L’attaccante del Bologna Riccardo Orsolini si trova di fronte la Juventus, sua ex squadra: ecco le parole sulla separazione

Nel corso della sua intervista rilasciata a SportWeek, Riccardo Orsolini ha spiegato i motivi che lo hanno portato a restare al Bologna, rompendo i legami con la Juventus.

«Nella fine della mia storia della Juventus ha inciso parecchio la mia volontà. So di non essere stato pronto per una squadra così importante, così ho scelto una strada diversa».