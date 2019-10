Bologna, Orsolini: «Il mister è sempre con noi, non ci molla»

Bologna, Orsolini parla di Sinisa Mihajlovic e della sua presenza virtuale durante gli allenamenti: ecco le sue parole

Riccardo Orsolini, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN della presenza di Sinisa Mihajlovic, sempre attento nonostante la lontananza forzata. Ecco le sue parole.

«Il mister è uno che si fa sentire, anche se non è presente, con le videochiamate. Lui è sempre con noi, non ci molla, abbiamo fatto installare delle telecamere dove lui segue gli allenamenti in diretta».