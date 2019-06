Bologna, Palacio resta e rinnova: rifiutata l’Atalanta 

L’attaccante del Bologna, Rodrigo Palacio, è pronto a restare e a rinnovare con gli emiliani: rifiutato l’assalto dell’Atalanta

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, Rodrigo Palacio avrebbe detto di no all’Atalanta di Gasperini. Negli ultimi giorni era circolata voce di un assalto da parte dei bergamaschi nei confronti del centravanti del Bologna.

Il calciatore, tentato in un primo momento, avrebbe deciso di rimanere con i felsinei per un’altra stagione. Per lui previsto anche il rinnovo di contratto.