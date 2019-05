Parma, una vittoria a Bologna per scacciare i fantasmi

Il Parma scenderà in campo per affrontare il Bologna nel derby, nel Monday night. I ducali non sono ancora salvi

Il Parma non è ancora salvo. Gli uomini di D’Aversa hanno bisogno dell’ultimo sforo per spazzare via i fantasmi. L’Empoli ha battuto la Sampdoria a Genova riaprendo definitivamente i giochi salvezza.

Il successo dei toscani ha risucchiato il Parma nella zona calda. I ducali affronteranno il Bologna in serata e hanno bisogno di una vittoria per chiudere definitivamente i discorsi salvezza e per blindare la Serie A.