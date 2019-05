Bologna-Parma highlights e gol: le azioni salienti del match valido per la 36ª giornata della Serie A 2018/2019

Bologna-Parma highlights e gol: i momenti principali della gara valida per il 36° turno della Serie A 2018/2019. Allo stadio ‘Renato Dall’Ara’ di Bologna, i rossoblù di Sinisa Mihajlovic sfidano i gialloblù guidati da Roberto D’Aversa. Felsinei con 37 punti in classifica e reduci dalla sconfitta in casa del Milan; crociati poco sopra (38) e provenienti dal pareggio interno con la Sampdoria. Nella partita d’andata, pareggio per 0-0 al ‘Tardini’. Adesso il derby emiliano si ripropone: in palio, punti per la salvezza aritmetica di entrambe le squadre. Rivedi tutti i gol del campionato su: Highlights Serie A.

BOLOGNA-PARMA 1-0: Pulgar per Dzemaili, Dzemaili per Orsolini, gran diagonale dell’attaccante classe ’97 e questa volta Sepe proprio non può arrivare: felsinei in vantaggio

BOLOGNA-PARMA 2-0: Calcio di punizione diretto del cileno che centra il palo, ma Sepe battezza il pallone fuori, sbagliando totalmente la valutazione. Il pallone rimbalza sul portiere e termina clamorosamente in rete! Papera dell’ex portiere del Napoli

BOLOGNA-PARMA 3-0: Chiude ulteriormente la partita il Bologna: Lyanco sul corner stacca più alto di Sierralta e batte Sepe per la terza volta in questa serata. Notte fonda per il Parma, gioia Bologna

BOLOGNA-PARMA 3-1: Bel tracciante di Siligardi per Gervinho, il quale serve sul filo del fuorigioco Inglese: Mbaye è in netto ritardo, e Inglese mette a segno il 3-1

BOLOGNA-PARMA 4-1: Comica autorete di Sierralta! Il Parma affonda! Erroraccio di Scozzarella che perde il pallone, poi Pulgar si lancia verso la porta: il pallone carambola su Sierralta che beffa il proprio portiere. 4-1 per il Bologna.

