Allo Stadio Dall’Ara, la 2ª giornata di Serie A 2020/21 tra Bologna e Parma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Allo Stadio “Dall’Ara”, Bologna e Parma si affrontano nel match valido per la 2ª giornata della Serie A 2020/21.

Sintesi Bologna Parma 2-0 MOVIOLA

33′ Occasione Karamoh – L’attaccante del Parma penetra in area, salta Tomiyasu che da terra salva, insieme a Skorupski. Il Parma chiede un rigore per il tocco di mano del giapponese ma l’arbitro non interviene.

30′ Raddoppio di Soriano – Un rimpallo favorisce Soriano che controlla, arriva al limite dell’area e beffa Sepe, anche grazie a un tocco di Bruno Alves.

16′ Gol Soriano – Conclusione volante del giocatore numero 21, Sepe mette in angolo. Dal corner seguente palla ancora sul secondo palo, colpo di testa vincente di Soriano, Sepe si tuffa e prova a respingere ma il pallone varca la linea di porta prima della parata del portiere.

14′ – Occasione Bologna – Un rimpallo dopo un tacco di Barrow mette in moto Soriano, il trequartista per poco non arriva all’impatto col pallone in area. La palla scivola poi sul fondo.

3′ Occasione Brugman – Strepitosa azione del Parma che recupera palla a centrocampo, poi Karamoh scucchiaia per Brugman che tenta il pallonetto di testa ma Skorupski in due tempi salva il Bologna.

1′ Occasione Gervinho – Slalom dell’ivoriano, ottimo intervento difensivo di Tomiyasu che salva un gol fatto.

Migliore in campo: Soriano al termine del primo tempo PAGELLE

Bologna Parma 2-0: risultato e tabellino

MARCATORI: 16′ e 30′ Soriano (B)

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Tomiyasu, Hickey; Schouten, Poli; Skov Olsen, Soriano, Barrow; Palacio. All.: Mihajlovic.

Parma (4-3-1-2): Sepe; Laurini, Iacoponi, Bruno Alves, Darmian; Hernani, Brugman, Kucka; Dezi; Gervinho, Karamoh. All.: Liverani.

ARBITRO: Valeri della sezione di Roma

AMMONITI: