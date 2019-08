Bologna: perché Medel è un acquisto funzionale

Il Bologna di Mihajlovic aveva bisogno di un giocatore come Medel. Il cileno dovrà sostituire Pulgar nel migliore dei modi

Medel è un nuovo giocatore del Bologna. Dopo la cessione di Pulgar, i felsinei avevano necessità di rinforzare la mediana, dotandosi di un vertice basso in grado sia di migliorare l’uscita, sia di aiutare la squadra in fase di non possesso.

Il Bologna di Mihajlovic è una squadra propositiva, necessità quindi di un centrocampista bravo nelle transizioni difensive. Vedremo se è ancora competitivo ad alti livelli, ma di certo serviva un mediano con le sue qualità. Anche se sarà difficile non fare rimpiangere Pulgar.