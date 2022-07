Bologna, ecco il piano alternativo a Lucca. Chi può arrivare se salta l’attaccante del Pisa

Stando a quanto riferito da Sky Sport la prima scelta per l’attacco del Bologna è Lorenzo Lucca, centravanti del Pisa. Qualora dovesse fallire l’assalto al centravanti nel giro della Nazionale, i rossoblu virerebbero su Jørgen Strand Larsen.

I romagnoli hanno effettuato un rilancio per per l’attaccante norvegese del Gröningen. Il Bologna prenderà uno solo dei due attaccanti, ma intanto la dirigenza rossoblù giocherà su due tavoli per chiudere il primo da cui avranno l’ok finale